F1, programma GP Austria 2020: calendario, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Il Mondiale di Formula Uno 2020 è finalmente pronto per il proprio via ufficiale. Dopo una lunghissima attesa il campionato dedicato alla massima categoria del motorsport è ai nastri di partenza del suo primo appuntamento, che si disputerà, com’è ben noto, sul Red Bull Ring di Zeltweg. Si inizierà, infatti, con il Gran Premio d’Austria, che vedrà il proprio bis tra otto giorni, con il Gran Premio della Stiria.

Non si corre dal lontano primo dicembre 2019 con il Gran Premio di Abu Dhabi, per cui l’attesa è davvero enorme. Il calendario del fine settimana sarà il medesimo, nonostante vedremo tantissime novità a livello di precauzioni per il coronavirus. Chi sarà il primo a centrare il successo quest’anno? Lewis Hamilton e la Mercedes sono i consueti favoriti del Mondiale di F1, ma attenzione alla Red Bull. E la Ferrari? La SF1000 ha mostrato qualche balbettio nel corso dei test pre-stagionali del Montmelò, per cui Charles Leclerc e Sebastian Vettel sono pronti per smentire tutti e dimostrare che la Rossa è pronta a competere.

IN TV — Il fine settimana del GP d’Austria 2020 sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 1 (201). TV8 (121 di Sky e 8 dgt) proporrà le differite di qualifiche e gare, mentre garantirà la diretta live ed in chiaro del Gran Premio d’Italia.

In streaming si potrà seguire su SkyGo (riservato ai soli abbonati) e NowTV su pc, tablet e smartphone.

OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP AUSTRIA F1 2020 (su Sky Sport)

Venerdì 3 luglio

ore 11.00-12.30 Prove libere 1 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 15.00-16.30 Prove libere 2 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

Sabato 4 luglio

ore 12.00-13.00 Prove libere 3 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 15.00-16.00 Qualifiche – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

Domenica 5 luglio

ore 15.10 GRAN PREMIO D’AUSTRIA – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

