F1, GP Austria 2020: orario d’inizio e come vedere in tv le prove libere

Oggi venerdì 3 luglio si disputano le prove libere del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 2020. Finalmente si incomincia! Dopo una lunga sosta forzata dovuta alla pandemia, si accendono i motori e si inizia a fare sul serio al Red Bull Ring. I piloti avranno la possibilità di ritrovare il feeling con le proprie monoposto e migliorare l’intesa con un tracciato conosciuto a menadito da tutti i protagonisti del Circus. Si incomincia alle ore 11.00 con la prima sessione di novanta minuti, si replicherà poi a partire dalle 15.00 con un’ora e mezza di prove a disposizione dei piloti.

La Mercedes si presenta come la scuderia da battere e avrà a disposizione un pacchetto ulteriormente migliorato rispetto a quello previsto per metà marzo. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas vogliono incominciare col piede giusto e puntano a fare la voce grossa fin dalle prime battute per intimorire tutti gli avversari, le Frecce d’Argento scenderanno in pista con una livrea nera per sensibilizzare sulla lotta contro il razzismo. C’è molta attesa per Max Verstappen che ha vinto gli ultimi due Gran Premi a Zeltweg con la Red Bull e sembra avere le carte in regola per fare la differenza. La Ferrari potrebbe dovere correre in difesa ma Charles Leclerc e Sebastian Vettel cercheranno comunque di stupire.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio delle prove libere del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 2020. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO GP AUSTRIA F1 2020: DATE, PROGRAMMA, ORARI

VENERDÌ 3 LUGLIO:

11.00-12.30 Prove libere 1

15.00-16.30 Prove libere 2

GP AUSTRIA F1 2020: COME VEDERLO IN TV E IN STREAMING? PALINSESTO, PROGRAMMA, ORARI

PROVE LIBERE 1-2 (VENERDÌ 3 LUGLIO):

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Replica delle prove libere 2 su Sky Sport F1 (canale 207) alle ore 20.30, alle ore 00.00, alle ore 02.00 e nel rullo notturno.

Le prove libere non saranno trasmesse da TV8

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse