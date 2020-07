F1, Mattia Binotto: “Vettel era la nostra prima scelta, la pandemia ha cambiato tutto. E il budget cap…”

Il Mondiale F1 2020 incomincia nel weekend col GP d’Austria, prima tappa di questa stagione tormentata dall’emergenza sanitaria. Si corre al Red Bull Ring, dove la Mercedes è la squadra da battere ma attenzione alla Red Bull che corre in casa. E la Ferrari? Charles Leclerc e Sebastian Vettel non partono con i favori del pronostico, le Rosse dovranno davvero inventarsi una magia se vorranno cercare di battagliare alla pari con le avversarie dirette. A fare discutere sono le dichiarazioni del tedesco che ieri aveva affermato di non avere ricevuto un’offerta di rinnovo dalla Scuderia di Maranello per il prossimo anno.

Il team principal Mattia Binotto ne ha parlato durante la conferenza stampa riservata ai manager: £Sebastian era la nostra prima scelta durante l’inverno. Ma la situazione è cambiata nel corso della pandemia. È stato introdotto un budget cap più aggressivo, le regole inizialmente previste per il 2021 sono state ritardate e sono stati bloccati gli aggiornamenti aerodinamici. Noi abbiamo dovuto rivedere la nostra posizione, e l’abbiamo comunicato a Seb. Lui si è detto sorpreso, e io gli credo. Ancora oggi non sono completamente sicuro che sia d’accordo con la decisione. Ma lo rispetto enormemente, sia a livello professionale che umano“.

Mattia Binotto ha proseguito: “Vettel nel raccontare come è andata è stato molto onesto. Con lui siamo sempre stati chiari fin dall’inizio: era la nostra prima scelta, lo abbiamo detto in modo privato e anche pubblico. Poi la situazione della pandemia ha cambiato completamente lo scenario non solo nel mondo, ma anche nel nostro sport: abbiamo dovuto rivedere per i prossimi anni il budget cap in riduzione. È chiaro che durante l’inverno tanti piloti si sono affacciati e hanno bussato alla nostra porta. Credo sia del tutto normale quando un pilota arriva in scadenza su un sedile così prestigioso come quello di Ferrari. Ma poi è arrivata la pandemia a cambiare tutto“.

