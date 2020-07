F1, Lewis Hamilton sulla Ferrari: “Nessuno di loro ha manifestato un chiaro segnale nella lotta contro il razzismo”

La questione razzismo continua a tenere banco in F1 ed è Lewis Hamilton, da un certo punto di vista, a gettare acqua sul fuoco. Il vincitore del GP di Stiria, secondo round del Mondiale 2020, ha infatti sottolineato davanti ai microfoni come nel Circus ci sia ancora molto da fare per manifestare apertamente la propria vicinanza alla lotta in favore dei diritti civili.

Lewis, in questo senso, punzecchia la Ferrari: “Abbiamo visto i meccanici della Red Bull inginocchiarsi ed è stato bellissimo, ma guardate la Ferrari: ci lavorano migliaia di persone e da parte loro non ho sentito alcuna parola, nessuna assunzione di responsabilità sul tema. E non lo faranno nemmeno in futuro. Invece serve che la F1 e la FIA siano ancora più coinvolti, abbiamo bisogno delle squadre, occorre che tutti facciano squadra“, ha detto il britannico ai giornalisti dopo la sua vittoria in terra austriaca. Hamilton, da questo punto di vista, si è lamentato anche del comportamento di alcuni piloti che, durante il briefing, gli avevano chiesto se dovessero continuare a inginocchiarsi ancora. In sostanza, secondo Lewis, c’è ancora molto da fare…

Foto: LaPresse