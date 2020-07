F1, Jacques Villeneuve su Fernando Alonso in Renault: “Sarebbe la scelta più logica”

Fernando Alonso sempre più vicino alla Renault? Secondo Jacques Villeneuve la risposta è affermativa. Il campione del mondo di F1 del 1997, in un’intervista concessa a Canal Plus, ha espresso un parere positivo relativamente al ritorno di Nando in F1, alla guida della monoposto anglo-francese.

Alonso, lo ricordiamo, si era ritirato il 2018 al termine di una stagione avara di soddisfazioni in McLaren, optando per altre categorie del Motorsport e raccogliendo un doppio successo nella 24 Ore di Le Mans, la vittoria della 24 Ore di Daytona e cimentandosi quest’anno con la Toyota nella celebre Dakar. Tuttavia, per Fernando il sacro fuoco non si è spento e quindi il ritorno avrebbe una valenza speciale. Se si guarda alla storia, la Renault è il team con cui l’iberico riuscì a conquistare i suoi due titoli iridati nel Circus e questo ha un suo peso. Una considerazione sottolineata dallo stesso Villeneuve, con un punto di domanda: “Le uniche stagioni in cui si è comportato davvero bene e tutto è andato per il meglio senza problemi politici o con i media, sono stati gli anni alla Renault, ma aveva il supporto di Briatore. Ora riuscirebbe a gestirlo ancora?“.

Loading...

Loading...

Il canadese aggiunge che l’esperienza dell’asturiano potrebbe, comunque, far comodo: “Per costruire un team non puoi usare i giovani, ci serve l’esperienza. Ocon non ne ha molta, quindi avere Alonso con lui potrebbe aiutarlo. Tuttavia, abbiamo sempre visto Fernando distruggere i compagni di squadra e a lungo andare, anche i team. Quindi hanno bisogno essere molto, molto attenti alla scelta. D’altro canto, come Vettel, è un racer, dà sempre il massimo e ottiene risultati che sono maggiori del potenziale della macchina. Non credo che sarà bello per Ocon, ma sicuramente lo sarà per la squadra”, ha aggiunto l’iridato nel ’97.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse