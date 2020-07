F1, incidente Leclerc-Vettel! Frittata Ferrari nel GP di Stiria, assurdo doppio ritiro al primo giro

Charles Leclerc ha tamponato Sebastian Vettel nel corso del primo giro del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Zeltweg. Il monegasco è partito dalla quattordicesima posizione e cercava una clamorosa rimonta, in curva 3 ha visto un buco e ha cercato di fiondarsi dentro per operare un paio di sorpassi ma davanti a sè ha trovato l’incolpevole compagno di squadra e lo ha colpito in pieno. S

ebastian Vettel ha subito un importantissimo danno all’ala posteriore ed è stato costretto al ritiro mentre Charles Leclerc si è fermato ai box, ha cambiato gommE (dalla morbida alla più dura) ed è rientrato in pista in diciannovesima posizione, ma dopo una tornata ha optato per il ritiro. La gara in Austria è incominciata e finita nel peggior modo possibile per la Scuderia di Maranello, in sempre più grande difficoltà tecnica e in crisi nera.

Foto: Lapresse