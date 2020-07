F1 in tv, orari GP Austria 2020: programma prove libere, streaming, palinsesto TV8 e Sky

Con tre mesi e mezzo di ritardo rispetto al programma originario comincia ufficialmente quest’oggi il Mondiale di Formula 1 2020. Una stagione stravolta e pesantemente condizionata dall’emergenza sanitaria globale legata al Covid-19, che ha costretto il circus a riformulare un nuovo calendario provvisorio di 8 tappe con numerose cancellazioni in attesa di conoscere la composizione della seconda parte del campionato. Si parte dall’Austria, a Spielberg, in cui andrà in scena oggi la prima giornata di prove libere del round inaugurale della stagione 2020. Gli ultimi riferimenti prestazionali risalgono ai test invernali di Barcellona, disputati ormai oltre quattro mesi fa, perciò c’è grandissima attesa e curiosità per capire effettivamente i valori in campo di questo primo scorcio di campionato.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DEL GP D’AUSTRIA 2020 ALLE 11.00 E ALLE 15.00 (VENERDI’ 3 LUGLIO)

Il primo semaforo verde dell’anno si accenderà quest’oggi, venerdì 3 luglio, alle ore 11, per la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2020. Appuntamento fissato alle ore 15.00 per la seconda sessione, che durerà 90 minuti al pari delle FP1. Entrambi i turni di prova saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NowTv. Non è prevista copertura televisiva in chiaro su TV8. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta integrale delle prove libere del venerdì con aggiornamenti in tempo reale per non perdersi niente dello show del primo appuntamento stagionale di Formula 1. Di seguito la programmazione completa televisiva odierna di Zeltweg:

La programmazione di SKY Sport F1 (diretta prove libere F1 anche su Sky Sport Uno)

Venerdì 3 luglio

ore 9.35-10.20, F3, Prove libere 1, diretta

ore 11.00-12.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 12.55-13.40, F2, Prove libere, diretta

ore 14.05-14.35, F3, Qualifiche, diretta

ore 15.00-16.30, F1, Prove libere 2, diretta

ore 17.00-17.30, F2, Qualifiche, diretta

ore 21.00 e 24.00, F1, Prove libere 2, repliche

