Lewis Hamilton, sempre in attesa dell’annuncio ufficiale per il suo rinnovo di contratto con Mercedes per il 2021, ripercorre la stagione che l’ha portato a stabilire nuovi primati indelebili nella storia della Formula 1. “Credo che in Turchia ci sia stata la migliore gara dell’anno per me, sia considerando le circostanze che noi piloti abbiamo dovuto affrontare sia alla luce della possibilità di vincere il titolo già ad Istanbul. Posso dire che è stata la mia performance di spicco del 2020“, spiega il sette volte campione iridato (fonte: Motorsport.com).

L’anno prossimo il britannico partirà con i favori del pronostico per agguantare anche l’ottavo titolo mondiale, grazie alla superiorità tecnica della Mercedes, mentre dal 2022 la rivoluzione regolamentare potrebbe rimescolare i valori in campo della griglia. “Ho sempre ragionato una gara alla volta. La stagione è iniziata molto più tardi e questo ha influito sulla normale preparazione dato che per molti mesi non ci sono state gare – prosegue Hamilton analizzando il suo percorso nell’ultimo campionato – Ho cercato di scoprire il miglior modo per allenarmi e farmi trovare pronto qualora ci fosse stata l’occasione di iniziare la stagione. E’ stato strano cominciare a correre a metà anno con tutte le gare in Europa e numerose tripleheader, ma quest’anno abbiamo dimostrato una grande forza come squadra“.

Foto: Lapresse