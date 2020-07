F1, GP Stiria 2020: riprende a piovere a Spielberg e Q1 posticipata

Piove in maniera intensa a Spielberg (Austria), sede del secondo round del Mondiale 2020 di F1. La perturbazione che si sta abbattendo sulla Stiria ha costretto la Direzione Gara a cancellare le FP3 previste alle ore 12.00. Allo stato attuale delle cose, si è deciso di posticipare la Q1 delle qualifiche di una ventina di minuti proprio per capire l’evoluzione delle condizioni meteorologiche sul Red Bull Ring. Nel caso in cui vi dovesse essere l’annullamento anche del time-attack odierno, è già nota l’intenzione da parte della Race Direction di disputare le qualifiche domani mattina alle ore 10.00. Di fatto la finestra utile per vedere attività in pista oggi si esaurirà entro le ore 17.00.

Nel caso in cui non vi fosse il time-attack quest’oggi e domattina, allora la griglia di partenza sarebbe quella derivante dalla classifica delle FP2. In quest’ultima eventualità sarebbe l’olandese della Red Bull Max Verstappen a partire in pole-position, a precedere la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas e la Racing Point del messicano Sergio Perez. Più arretrato Lewis Hamilton con l’altra W11 (sesto), per non parlare delle due Ferrari: il monegasco Charles Leclerc partirebbe nono, mentre il tedesco Sebastian Vettel 16°. La Rossa pagherebbe a caro prezzo, quindi, l’aver lavorato nelle libere del venerdì senza cercare il tempo.

The Safety Car is checking the track conditions 👀 Q1 of today’s Qualifying session has been delayed#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/l4p5g8VHeF — Formula 1 (@F1) July 11, 2020

Foto: LaPresse