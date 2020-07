F1, GP Stiria 2020: Kimi Raikkonen e Sergio Perez sotto investigazione come Leclerc al termine delle qualifiche

Si prospetta un post qualifiche piuttosto turbolento quello del GP di Stiria 2020 (secondo round del Mondiale di F1), visto quello che sta emergendo in sede di giustizio dagli Stewards. Il monegasco Charles Leclerc della Ferrari è sotto investigazione per una doppia infrazione: impedimento in curva 9-10 nei confronti del russo dell’AlphaTauri Daniil Kvyat e mancato rispetto della control line in regime di bandiere rosse. Quest’ultima infrazione riguarda anche il finlandese dell’Alfa Romeo Kimi Raikkonen.

Ma di che cosa si tratta nello specifico? Quando viene esposta la bandiera rossa citata, i piloti devono tornare ai box e non è permesso finire il giro iniziato. Pertanto Leclerc e Raikkonen non sono rientrati e sono rimasti fuori, completando la tornata e quindi andando oltre la control line menzionata. A questo punto, entrambi dovranno dimostrare che erano impossibilitati a rientrare ai box per non incorrere in penalizzazioni. Sanzione che potrebbe riguardare anche il messicano della Racing Point Sergio Perez, solo 17° su pista bagnata quest’oggi, e reo (presumibilmente) di non aver rispettato le bandiere gialle in curve-3.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse