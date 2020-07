F1, Daniel Ricciardo: “Sono contento di avere guidato sul bagnato, abbiamo una buona vettura”

Daniel Ricciardo si è distinto durante le qualifiche del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Zeltweg. L’alfiere della Renault ha mostrato delle ottime doti di guida sul bagnato e ha così conquistato un positivo ottavo posto, l’australiano scatterà così in quarta fila accanto all’AlphaTauri di Pierre Gasly e ha tutte le chance per ottenere un risultato di rilievo dopo il ritiro della scorsa settimana in occasione del GP d’Austria. Il futuro pilota della McLaren, però, ha pagato dazio nei confronti del compagno di squadra Esteban Ocon, visto che il francese avrà il privilegio di partire dalla quinta piazzola.

Daniel Ricciardo ha commentato il suo sabato sotto la pioggia, abbattutasi in maniera copiosa al Red Bull Ring: “Mi fa molto piacere avere disputato queste qualifiche, visto che stamattina tutti pensavano che avremmo corso domani o che addirittura avrebbero tenuto in considerazione i tempi della FP2. Sono contento che abbiamo guidato sul bagnato, mi sono sentito bene. Ho sbagliato qualcosina nel finale ma abbiamo una vettura buona, anche sotto la pioggia: lo abbiamo dimostrato entrando entrambi in Q3. È stata una buona giornata. Ringrazio i meccanici per avermi riparato la macchina ieri, c’era molto da fare: dopo l’incidente di ieri accolgo con grande piacere questo risultato”.

Foto: Lapresse