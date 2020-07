F1, GP Stiria 2020: Charles Leclerc escluso dalla Q3, Sebastian Vettel ultimo dei qualificati su pista bagnata

Continuano le problematiche della Ferrari in questo inizio del Mondiale 2020 di F1. Nelle qualifiche su pista bagnata tenutesi a Spielberg (Austria), secondo round stagionale, la SF1000 delude e non dà l’opportunità ai propri piloti di essere competitivi. Se nel time-attack di una settimana fa sempre sul Red Bull Ring era stato il tedesco Sebastian Vettel a essere escluso dalla Q3, stavolta è stato il monegasco Charles Leclerc a non centrare questo obiettivo.

Nonostante gli aggiornamenti aerodinamici che avrebbero dovuto rendere la macchina con più carico aerodinamico, la Rossa manca completamente di grip e c’è tanta instabilità. Questo spiega il 10° tempo di Vettel (1’19″545), qualificato per un soffio nell’ultimo stint del time-attack, e l’11° di Leclerc (1’19″628). Una situazione molto preoccupante, non solo per il distacco dalla vetta (+1″720 e +1″803), ma anche per l’inserimento di altre monoposto che fino al 2019 potevano guardare come un miraggio la Rossa…

Foto: LaPresse