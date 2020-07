F1 orari GP Austria 2020: guida tv, streaming, programma

Ultimi due giorni di attesa e poi sarà finalmente tempo di azione in pista per quanto riguarda la Formula 1, ferma a livello di gare ufficiali da più di sette mesi per colpa della sospensione provocata dal Covid-19. Il circus riparte dal Red Bull Ring di Spielberg per il Gran Premio d’Austria, primo appuntamento stagionale del Mondiale 2020 in programma da venerdì 3 a domenica 5 luglio. Sul tracciato stiriano (sede anche del secondo round del campionato dal 10 al 12 luglio) potremo capirne di più a proposito dei valori in campo legati alle prestazioni delle varie vetture, anche se per avere un quadro completo sarà necessario attendere almeno la prova di Budapest del 19 luglio. Max Verstappen ha vinto le ultime due edizioni del GP austriaco e va a caccia del tris, ma Mercedes e Ferrari daranno battaglia per interrompere la striscia vincente dell’olandese con la Red Bull.

L’intero weekend di gara austriaco (incluse le categorie minori) sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e NowTV, mentre TV8 manderà in onda qualifiche e gara in differita in chiaro. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta di tutte le sessioni con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle prove libere del venerdì, per non perdere neanche un minuto dello show del debutto stagionale della Formula 1. Di seguito la programmazione televisiva completa del Gran Premio d’Austria 2020:

La programmazione di SKY Sport F1

Venerdì 3 luglio

ore 9.35-10.20, F3, Prove libere 1, diretta

ore 11.00-12.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 12.55-13.40, F2, Prove libere, diretta

ore 14.05-14.35, F3, Qualifiche, diretta

ore 15.00-16.30, F1, Prove libere 2, diretta

ore 17.00-17.30, F2, Qualifiche, diretta

ore 21.00 e 24.00, F1, Prove libere 2, repliche

Sabato 4 luglio

ore 10.25-11.05, F3, Gara 1, diretta

ore 12.00-13.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 15.00, F1, Qualifiche, diretta

ore 16.45-17.45, F2, Gara 1, diretta

ore 18.15, 20.30 e 24.00, F1, Qualifiche, repliche

ore 22.15, F2, Gara 1, replica

Domenica 5 luglio (diretta gara F1 anche su SKY Sport Uno)

ore 9.45-10.25, F3, Gara 2, diretta

ore 11.10-11.55, F2, Gara 2, diretta

ore 15.10, F1, Gara, diretta

ore 18.00, F2, Gara 2, replica

ore 19.30 e 22.30, F1, Gara, sintesi

La programmazione di TV8

Sabato 4 luglio

ore 18.00, F1, Qualifiche, differita

Domenica 5 luglio

ore 18.00, F1, Gara, differita

