F1, il DAS è regolare? Horner: “Chiesti chiarimenti alla FIA”; Wolff sereno

Il DAS è regolare? Il Mondiale F1 2020 è incominciato con le prove libere del GP d’Austria ed ecco che si torna a parlare del tanto chiacchierato sistema realizzato dalla Mercedes, già presentato in occasione dei test invernali di Barcellona. La Red Bull pensa che sia illegale e infatti il team principal Chris Horner ha chiesto dei chiariamenti alla FIA. La scuderia anglo-tedesca è però molto serena e il leader Toto Wolff è apparso molto sereno durante questa giornata ai microfoni di Sky: “Noi siamo sicuri che è legale, loro credono di no. Vediamo cosa dice la FIA“. Chris Horner ha affermato ai microfoni di Sky: “Bisogna approvare le cose che si sperimentano sul pacchetto della macchina, per noi è importante avere chiarezza e avere spiegazioni dalla FIA e poi decideremo come evolverci a seconda del chiarimento”. Di seguito il VIDEO con il botta e risposta tra Toto Wolff e Chris Horner.

Foto: Lapresse