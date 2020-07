F1, GP Austria 2020: Ferrari in crisi di identità, lenta in tutti i settori. L’analisi degli intertempi

Parlare di una prestazione molto negativa della Ferrari, dopo le qualifiche del GP d’Austria, primo round del Mondiale 2020 di F1, appare fin troppo scontato. La SF1000 si è rivelata lenta e instabile nel corso del weekend e tutti, in primis i piloti, ne hanno dovuto prendere atto. Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno lottato con una macchina non facile da guidare, molto meno performante di quella dell’anno scorso nelle zone di accelerazione pura.

Appare chiaro che su di un tracciato “Stop&Go” come quello austriaco, i riscontri della pista siano stati deludenti, in quanto l’efficienza aerodinamica è forse il principale problema di questa monoposto nata male. Non è un caso che il Team Principal Mattia Binotto abbia parlato alla vigilia del fine settimana di una macchina che sarà rivista in maniera importante a Budapest (Ungheria) tra due settimane. Un appuntamento importante per il Cavallino Rampante, ma non certo si può pensare che all’Hungaroring spariscano le criticità emerse oggi.

Loading...

Loading...

Se si vanno ad analizzare i cronologici della macchina di Maranello, si nota uno sconfortante 13° e 18° posto nel primo intermedio, con Vettel autore del crono di 16″272, mentre Leclerc ha ottenuto 16″473. Il confronto con le due Mercedes è impietoso: 15″898 per Lewis Hamilton e 16″011 per Valtteri Bottas. Il problema vero, però, è che sono tante le vetture che hanno fatto meglio in una zona caratteristica con due allunghi importanti. Nel secondo e terzo settore, Leclerc è riuscito a minimizzare i danni ma di certo il sesto e quarto crono parziale non cambiano lo spartito. In sostanza, questa monoposto nata per dare maggior carico aerodinamico ha abbattuto tutte le qualità in termini di velocità della SF90 e nello stesso tempo non è troppo più veloce della versione 2019 in curva. Il risultato è un Charles settimo e un Sebastian undicesimo.

Domani, quindi, la gara si presenta molto complicata e pensare di superare con queste problematiche non è assolutamente facile.

LA TABELLA DEI CRONOLOGICI DELLE QUALIFICHE DEL GP AUSTRIA 2020

Fonte: FIA

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse