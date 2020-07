F1, George Russell: “Devo chiedere scusa alla squadra”

George Russell esce deluso dall’autodromo di Spielberg, sede della prima edizione del GP di Stiria. Il giovane inglese di casa Williams completa al sedicesimo posto il secondo appuntamento del Mondiale di F1 dopo la strepitosa prestazione delle qualifiche che lo aveva visto raggiungere l’undicesimo posto a pochi millesimi dalla Q3.

Le Williams non hanno avuto problemi sulle proprie auto a differenza di sette giorni fa. Ricordiamo infatti che lo stesso Russell non riuscì a completare il GP d’Austria per una noia tecnica. L’ex campione della FIA F2 ha dicharato: “In primo luogo, devo chiedere scusa alla squadra. Ho fatto una buona partenza, ho mantenuto la posizione e stavo cercando di mantenermi all’esterno di curva 6 quando ho perso completamente l’auto. Non avevo grip e devo scusarmi con il team. Chissà cosa avremmo potuto fare oggi, sono pronto a tornare all’attacco per prossima settimana”.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse