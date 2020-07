Ciclismo, si torna a correre. Vanmarcke, Senechal, Rui Costa vincono le prime gare. Tragedia in Belgio, muore De Vriendt

Primo vero weekend di gare ciclistiche dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia. Ad aprire i battenti due settimane fa erano stati i Campionati Sloveni vinti da Primoz Roglic (in linea) e Tadej Pogacar (cronometro), negli ultimi due giorni spazio a tanti altri eventi per iniziare a mettere in moto le gambe dopo quattro mesi di stop forzato. Precisiamo che non si tratta di eventi UCI e che il World Tour ripartirà soltanto sabato 1° agosto con le Strade Bianche.

Corsa di gruppo in Belgio, a Outrijve si è imposto Sep Vanmarcke dopo 114 km: il belga della EF Pro Cycling ha festeggiato al termine di una bella azione solitaria, in una corsa chiusa con la rilevante media oraria di 48,7 km/h (piazzati Franklin Six e Niels Merckx). In Belgio si è corso anche il GP Vermac: a dare il via è stato l’infinito Eddy Merckx, a vincere è stato il francese Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step) grazie a un attacco a sette chilometri dalla conclusione che gli ha permesso di battere Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix) e Victor Campenaerts (NTT pro Cycling).

In Francia è andata in scena una cronometro di 23 km nel Finistère: a imporsi è stato il padrone di casa Thibault Guernalec (Arkéa-Samsic) col tempo di 29’55”, il 23enne ha regolato atleti di categorie giovanili e dilettantistiche (sul podio il figlio d’arte Julian Lino e l’ex professionista Fabien Schmidt). In Portogallo è stato Rui Costa ad alzare le braccia al cielo: l’ex Campione del Mondo si è imposto nella Prova de Reabertura, una cronometro di 22 km ad Anadia. L’alfiere della UAE Emirates ha chiuso col tempo di 28’10”, battendo il connazionale Rafael Reis e lo spagnolo Gustavo Cesar Veloso.

Arriva però anche una triste notizia dal Belgio: il giovane belga Niels De Vriendt è morto durante la Wortegem-Petegem, una corsa non professionistica, a causa di un malore cardiaco. Il 20enne si è accasciato al suolo dopo una dozzina di chilometri, il corridore del VDM Trawobo Cycling Team è stato trasportato all’ospedale in condizioni critiche e purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Foto: comunicato RCS