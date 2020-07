Ciclismo, Manuela Fundación non si arrende: dopo il mancato accordo con la Mitchelton-Scott, gli spagnoli puntano su altri team

Dopo la mancata trattativa tra gli australiani di Mitchelton-Scott e gli spagnoli di Manuela Fundación, avvalorata dai nuovi innesti dirigenziali all’interno della Mitchelton, la squadra iberica ha deciso di proiettarsi su altre formazioni, in vista di un 2021 spumeggiante. La pandemia da Covid-19, e la conseguente crisi economica, hanno costretto molte squadre a ridurre gli stipendi a corridori e staff, e molti team, a fine stagione, avranno bisogno di nuovi agganci e sponsor per garantirsi un posto sicuro nel World Tour anche per il prossimo anno.

Dopo l’offerta di dieci milioni per l’intera squadra, respinta da Gerry Ryan, patron della Mitchelton-Scott, secondo AS, Manuela Fundación ha deciso che non intraprenderà azioni legali con il team, anche se è stato un duro colpo: “È stata una mazzata, perché non avere nulla dopo aver raggiunto e firmato un accordo è difficile. Ci sono altri team che sono in vendita e li valuteremo per il futuro – questo sono le parole, riportate da AS, da parte della fondazione spagnola, che ha così lasciato trapelare l’intenzione di non mollare il colpo e di puntare in alto per il prossimo anno –. La cosa positiva dell’opzione Mitchelton era stata la disponibilità immediata, poiché era per questa stagione in corso”.

“Despegamos”

Seguimos trabajando en la preparación del próximo y cercano inicio de temporada.

En esta ocasión el equipo elite/sub23 compartió entrenamiento con los chicos de la academia, donde nos acompañó Stefano Garzelli, campeón de un giro de Italia. pic.twitter.com/mZA4ZeMyFw — Manuela Fundación Sport Bike ♥️ (@manuelafbike) June 21, 2020

Foto: Twitter Manuela Fundación