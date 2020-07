Ciclismo, rivoluzione all’interno della Mitchelton–Scott: Copeland e McQuaid al posto di Bannan e Crespi

Arriva una vera e propria rivoluzione in casa Mitchelton–Scott. Non si può che chiamare in questo modo quel che è successo all’interno della squadra australiana. Da un lato viene invitata alla porta la Manuela Fundacion, portando con sé il team manager Shayne Bannan e Alvaro Crespi, dall’altra entrano al loro posto Brett Copeland, in arrivo dalla Bahrain-McLaren in cui si è visto scalzato da Rod Ellingworth, e Darach McQuaid.

Una decisione che cyclingnews.com spiega con l’intenzione del patron Gerry Ryan di riaffermare la propria estraneità alla trattativa condotta da Stefano Garzelli per conto della ONG spagnola con un accordo con Bannan e Crespi che aveva portato nelle scorse settimane all’annuncio della nuova proprietà. Il patron australiano nei giorni scorsi aveva preso le distanze dall’accordo raggiunto dopo aver sollevato diverse perplessità.

Loading...

Loading...

Ryan ha assicurato di voler finanziare la squadra da lui fondata, garantendo la continuità a livello di stipendi anche per il prossimo anno, Stefano Garzelli sperava di trovare un accordo per risolvere lo stallo e portare effettivamente a termine il cambio di proprietà al quale aveva lavorato. Tutto, dunque, sembra assolutamente messo alle spalle, con il team che sembra essersi incamminato per proseguire almeno sino al 2021, con la ricerca di nuovi partner che possano portare avanti il progetto Aussie.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL CICLISMO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse