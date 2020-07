Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta: chi parteciperà? L’elenco completo dei campioni

Le startlist di Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta a España 2020 stanno iniziando a delinearsi. Come da prassi, sarà il Tour de France ad avere al via il maggior numero di grandi interpreti delle corse a tappe. A giocarsi la Grande Boucle ci saranno i tridenti Ineos e Jumbo, il primo composto dal vincitore uscente Egan Bernal, da Geraint Thomas e dal plurivincitore di Tour in attività Chris Froome, mentre il secondo può vantare tre tenori quali il campione in carica della Vuelta Primoz Roglic, Tom Dumoulin e Steven Kruijswijk.

Ineos e Jumbo, ma non solo. In Francia, a giocarsi il successo o quantomeno in piazzamento di rango, ci saranno anche il reddivivo Nairo Quintana (Arkea-Samsic), il giovanissimo fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e quel Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) che l’anno scorso si stava rendendo autore di una prova magnifica, prima che la cattiva sorte lo prendesse di mira. Tra i potenziali uomini di classifica, inoltre, vanno citati anche un Adam Yates (Mitchelton-Scott) che a inizio stagione aveva incantato all’UAE Tour, quel Romain Bardet (Ag2r-La Mondiale) che già due volte è arrivato sul podio alla Grande Boucle, il colombiano Miguel Angel Lopez (Astana), il quale vanta podi sia al Giro che alla Vuelta, il duo sudamericano della Education First composto dal promettente Sergio Higuita e dal veterano Rigoberto Uran, il tedesco Emanuel Buchmann (Bora) che ha sfiorato il terzo posto alla Grande Boucle dell’anno passato, la coppia Movistar formata da l’intramontabile Alejandro Valverde e da un Enric Mas in cerca di riscatto, il sempre solido Bauke Mollema (Trek-Segafredo), il basco Mikel Landa (Bahrain-Merida) che, stavolta, avrà una squadra tutta per sé e quel Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) che potrebbe anche sorprendere di nuovo.

Il Giro d’Italia, in questo 2020, non potrà vantare una potenza di fuoco paragonabile a quella del Tour de France, ma al via ci sono comunque dei nomi di primissima fascia. Richard Carapaz (Ineos) e Vincenzo Nibali (Trek), primo e secondo nel 2019, sono i grandi favoriti, ma alle loro spalle emerge prepotente la figura dell’enfant prodige Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), il quale, ormai, non si nasconde più e ammette di sognare la rosa. E’ una presenza importante anche quella di Simon Yates (Mitchelton-Scott), il quale nel 2018 dominò la Corsa Rosa per due settimane, prima di crollare sul Colle delle Finestre. Tra gli altri nomi che punteranno a un bel piazzamento in classifica generale, vanno citati il danese Jakob Fuglsang (Astana), il polacco Rafal Majka (Bora), i neerlandesi Wilco Kelderman e Sam Oomen (Sunweb), il norvegese Carl Fredrik Hagen (Lotto), lo spagnolo Marc Soler (Movistar), il lucano Domenico Pozzovivo (Team NTT), il belga Laurens De Plus (Jumbo-Visma), lo statunitense Brandon McNulty (UAE Team Emirates) e il toscano Diego Ulissi (UAE Team Emirates).

Per quanto concerne la Vuelta, diversi sono gli atleti che faranno il grande giro spagnolo dopo aver già preso parte al Tour. Hanno annunciato la loro presenza Thibaut Pinot e il fidato David Gaudu, Steven Kruijswijk, Alejandro Valverde ed Enric Mas, Mikel Landa, Fabio Aru e Bauke Mollema. Punterà tutte le sue fiches sul grande giro spagnolo, invece, il grimpeur del Team Ineos Ivan Ramiro Sosa Cuervo, due volte vincitore della Vuelta a Burgos nell’ultimo biennio.

GLI UOMINI DI CLASSIFICA CHE PRENDERANNO PARTE AL TOUR DE FRANCE 2020

– Egan Bernal

– Geraint Thomas

– Chris Froome

– Primoz Roglic

– Tom Dumoulin

– Steven Kruijswijk

– Nairo Quintana

– Tadej Pogacar

– Adam Yates

– Miguel Angel Lopez

– Thibaut Pinot

– David Gaudu

– Romain Bardet

– Sergio Higuita

– Rigoberto Uran

– Enric Mas

– Alejandro Valverde

– Mikel Landa

– Julian Alaphilippe

– Emanuel Buchmann

GLI UOMINI DI CLASSIFICA CHE PRENDERANNO PARTE AL GIRO D’ITALIA 2020

– Richard Carapaz

– Vincenzo Nibali

– Remco Evenepoel

– Simon Yates

– Rafal Majka

– Jakob Fuglsang

– Wilco Kelderman

– Sam Oomen

– Marc Soler

– Carl Fredrik Hagen

– Domenico Pozzovivo

– Brandon McNulty

– Diego Ulissi

– Laurens De Plus

GLI UOMINI DI CLASSIFICA CHE PRENDERANNO PARTE ALLA VUELTA 2020

– Thibaut Pinot

– David Gaudu

– Steven Kruijswijk

– Bauke Mollema

– Fabio Aru

– Alejandro Valverde

– Enric Mas

– Ivan Sosa

