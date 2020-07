Canoa velocità, azzurri in raduno in Val Senales. Manfredi Rizza lavora a Sabaudia

La Nazionale italiana di canoa velocità riprende dalla Val Senales (Bolzano) per un lungo raduno che durerà dall’8 luglio all’1 agosto: il DT Oreste Perri ha programmato la ripresa che porterà gli azzurri nella prossima stagione alle Olimpiadi di Tokyo, per le quali hanno già staccato il pass il K1 200 maschile ed il K2 1000 maschile (pass non nominali). Manfredi Rizza invece sarà a Sabaudia dal 12 luglio all’1 agosto.

Così Oreste Perri al sito federale: “Ricominciamo la preparazione in montagna per riconnetterci sull’obiettivo olimpico che va affrontato con costanza e impegno. Contiamo di qualificare per i Giochi il K1 1000 e i C1 e C2 1000, senza dimenticare che anche la squadra femminile potrà avrà le sue chance. Abbiamo fatto un ottimo lavoro fino ad aprile, finché ci è stato permesso, la preparazione si è bloccata e il rinvio delle Olimpiadi ci ha fatto rivedere il piano di lavoro. E’ fondamentale però tornare a fare gruppo, perché allenarsi in squadra ti aiuta a crescere. La Val Senales poi è un posto che conosciamo benissimo, dove il rischio di venire a contatto con persone esterne è praticamente nullo. Dobbiamo lavorare per le Olimpiadi ma anche per la canoa italiana, dobbiamo crescere sia a livello tecnico che in termini di numeri di atleti che possano far parte del giro della Nazionale. Ricominceremo a lavorare con le squadre junior e under 23 appena possibile, creando un sistema integrato tra vivai e alto livello per Parigi 2024. Abbiamo già pianificato dei test e dei mini raduni. Prendo in prestito quanto detto dal DT del nuoto Cesare Butini: ‘l’obiettivo non è trovare un campione ma sviluppare un sistema in cui sia inevitabile avere campioni’. Posso dire con certezza che abbiamo una squadra di atleti molto forti con ampi margini di crescita. Finora abbiamo gareggiato bene, adesso però dobbiamo lavorare per arrivare davanti. La genetica ci ha dato quello che ci serviva, ora tocca solo a noi“.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER IL RADUNO DELLA VAL SENALES

Kayak maschile

Alessandro Gnecchi (Carabinieri), Luca Beccaro, Samuele Burgo, Giulio Dressino, Nicola Ripamonti, Mauro Crenna e Andrea Schera (Fiamme Gialle), Matteo Cavessago e Leonardo Borsoi (Canottieri Padova), Alessandro Bonacina (Canottieri Lecco)

Canadese maschile

Carlo Tacchini, Luca Incollingo, Daniele Santini, Sergiu e Nicolae Craciun, Mattia Alfonsi (G.S. Fiamme Oro)

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER IL COLLEGIALE DI SABAUDIA

Kayak maschile

Manfredi Rizza (Aeronautica Militare)

Foto: comunicato stampa Federcanoa