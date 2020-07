Calcio, Serie A: Papu Gomez MVP del mese di giugno

Il Papu Gomez è il primo MVP mensile della Serie A dalla ripresa del campionato. Il capitano dell’Atalanta, infatti, è stato premiato come miglior giocatore del mese di giugno, lo riporta l’Ansa. L’argentino riceverà materialmente il trofeo nel pre-partita di Atalanta-Brescia, derby lombardo molto sentito in programma domani al Gewiss Stadium di Bergamo.



A premiare Gomez sono state le rilevazioni statistiche di Stats Perform, con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports, riguardanti le partite che si sono disputate tra la 27esima e la 31esima giornata del campionato. In questo arco temporale l’argentino ha fatto registrare una percentuale di passaggi riusciti del 70%. Inoltre, è riuscito a saltare l’uomo nel 50% dei casi in cui l’ha puntato. Il Papu, infine, è risultato particolarmente efficiente anche in fase difensiva, con un indice sui movimenti senza palla e pressing del 92%.

Foto: Lapresse