Calcio: due anni di squalifica al Papu Gomez, positivo ad un controllo antidoping

Neanche il tempo di arrivare a Monza, giocare i primi minuti, che arriva già lo stop per Alejandro Gomez. Il Papu, infatti, tornato in Italia a parametro zero, è risultato positivo ad un controllo antidoping e dovrà stare fermo per due anni.

La notizia arriva dalla Spagna, da Relevo: positività che è stata riscontrata l’anno scorso, quando l’argentino vestiva la maglia del Siviglia nella Liga ed era pronto a lanciarsi verso i Mondiali poi vinti dalla sua Nazionale.

Altro caso di doping nel giro di poche settimane nella Serie A, nuovamente eclatante: il primo in questa stagione è stato quello noto del calciatore della Juventus Paul Pogba.

In attesa di aggiornamenti, Raffaele Palladino dovrà sicuramente rinunciare al 35enne che rischia di chiudere qui la sua carriera.

Foto: Lapresse