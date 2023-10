Napoli-Milan, su che canale vederla oggi pomeriggio? Sky o DAZN: calendario, programma, orario, streaming

La decima giornata di Serie A ci propone un big match di lusso al Diego Armando Maradona. Il Napoli di Rudi Garcia accoglierà alle 20.45 il Milan; sfida tra le due squadre vincitrici degli ultimi due campionati, che vogliono ricoprire un ruolo da protagonista anche quest’anno.

Gli azzurri sono al quarto posto al momento, in coabitazione con la Fiorentina, con 17 punti; non lo stesso andamento da macchina perfetta come lo scorso anno, ma si rimane a poca distanza dall’Inter capolista. Per questo match mancherà il lungodegente Victor Osimhen, mentre Zambo Anguissa si accomoderà in panchina.

Milan che invece viene da due partite da cancellare il prima possibile. Il ko con la Juventus ha significato vedere svanire la prima posizione in campionato, mentre il 3-0 subito con il Paris Saint-Germain complica le cose in Champions League. Una terza sconfitta potrebbe aprire anche una minicrisi.

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

Il match della 10a giornata di Serie A tra Napoli e Milan sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport si potrà vedere (previo abbonamento contemporaneo di Sky Sport e DAZN) su ZONA DAZN (canale 214).

NAPOLI-MILAN, IL PROGRAMMA

29 ottobre

20.45 Napoli-Milan – Serie A – diretta tv su Sky Zona DAZN, streaming su DAZN

NAPOLI-MILAN, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse