A che ora Napoli-Milan oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, probabili formazioni

La Serie A 2023/2024 non si fermerà nemmeno quest’oggi domenica 29 ottobre. La massima serie italiana scende oramai ininterrottamente in campo con le gare valide per il decimo turno stagionale da venerdì. Genoa e Salernitana hanno aperto le danze e si proseguirà sino a domani, lunedì 30.

Ma attenzione perché in data odierna, tra le diverse sfide, non si può non notare il big match tra il Napoli di Rudi Garcia e il Milan di Stefano Pioli. Gli azzurri, al Maradona e a partire dalle 20.45, accoglieranno i rossoneri. Si prospetta un match, oltre che un clima, roventi. I partenopei arrivano, oltre che da una vittoria in Champions contro l’Union Berlino, da una vittoria in A contro il Verona.

Vorranno ripetersi e consolidarsi e per farlo cercheranno di superare i rossoneri. Attenzione ai Diavoli però che, dopo le due batoste contro Juventus e PSG vorranno rialzare la testa. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Napoli-Milan, match valido per la 10ma giornata della Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO NAPOLI-MILAN OGGI

Domenica 29 ottobre

Ore 20.45 – Napoli-Milan – Diretta tv su Zona DAZN

PROGRAMMA NAPOLI-MILAN OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-MILAN

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Krunic, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

