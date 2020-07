Calcio, Liga 2020: vittorie esterne per Granada, Athletic Bilbao e Villarreal

La 33ma giornata de LaLiga spagnola di calcio vede nei quattro match odierni ben tre vittorie esterne: vincono, tutte per 0-2, Granada, Athletic Bilbao e Villarreal, rispettivamente in casa di Alaves, Valencia e Betis. Completa il quadro di risultati lo 0-0 tra Valladolid e Levante.

Il Granada passa in casa dell’Alaves con i gol di Antonin al 25′ e di Soldado al 49: i padroni di casa, alla quarta sconfitta consecutiva, ora rischiano di tornare nella zona rossa, mentre gli ospiti possono sognare l’Europa League. L’Athletic invece passa a Valencia con i gol di Garcia, autore di una doppietta al 13′ ed al 47′ e scavalca proprio i padroni di casa.

Il Betis cede il passo al Villarreal, che continua così a sognare un posto in Champions: la vittoria ospite arriva in virtù delle marcature di Moreno, in gol al 7′ ed al 30′ della prima frazione. Il pareggio a reti bianche tra Valladolid e Levante dà un punto importante ai padroni di casa nella corsa alla salvezza.

Foto: LaPresse