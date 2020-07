Berrettini-Tsitsipas oggi, UTS 2020: orario d’inizio, programma, tv, streaming

Oggi, 4 luglio, alle ore tornerà in campo Matteo Berrettini per la settima partita all’Ultimate Tennis Showdown. L’azzurro sfiderà Stefanos Tstispas alle ore 22.15. Sfida di altissimo livello tra due top-10 che si preannuncia molto spettacolare e ricca di colpi di scena.

Il romano attualmente occupa il 2° posto in classifica, proprio alle spalle del greco. In caso di vittoria il numero 8 del ranking Atp potrebbe avvicinarsi moltissimo alla qualificazione alle semifinali della manifestazione. Discorso similare anche per Tsitsipas che sin qui ha perso soltanto contro Dominic Thiem. Tra i due ci sono tre precedenti tutti a favore del 21enne nativo di Atene.

La sfida tra Berrettini-Tsitsipas sarà trasmessa in streaming in abbonamento su utslive.tv, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. Al termine del round robin si disputeranno le semifinali (1° vs 4° e 2° vs 3°), e la finalissima a partire dal 12 luglio. Ogni match sarà diviso in 4 quarti di 10 minuti ciascuna per una durata di 40 minuti.

BERRETTINI-TSITSIPAS: PROGRAMMA, TV E STREAMING

Sabato 4 luglio, ore 22.15

Matteo Berrettini (Italia)-Stefanos Tsitsipas (Grecia)

Diretta streaming su utslive.tv

Diretta live testuale su OA Sport

