Basket: Fortitudo Bologna, c’è il botto Ethan Happ. Reggio Emilia pesca Brandon Taylor, Coronica rinnova con Trieste

Il botto della giornata, nel mercato cestistico, lo piazza la Fortitudo Bologna. La formazione allenata dal coach della Nazionale, Meo Sacchetti, ha infatti acquisito le prestazioni dei Ethan Happ, che, lo scorso anno, era approdato alla Vanoli Cremona in prestito dall’Olympiacos. Proprio il club del Pireo, nelle scorse settimane, si era liberato del suo e di altri contratti, lasciando così campo libero alla Effe per poter arrivare all’obiettivo nel ruolo di centro.

Quello di Happ è un accordo che fa sì che la Fortitudo possa giovarsi, in maniera più unica che rara, dei primi tre realizzatori dell’intera stagione 2019-2020, dato che sul podio con lui c’erano Adrian Banks, anche lui neoacquisto della Effe, e Pietro Aradori, che invece in biancoblu è rimasto.

Non c’è soltanto questo nel menu del mercato di oggi: Reggio Emilia, infatti, sta continuando a mettere in piedi un mercato interessante e in questo caso lo fa prendendo Brandon Taylor, che l’anno scorso è andato a giocare a Le Mans, in Francia, ma che, a Bergamo, in A2, nella stagione 2018-2019 formava una delle coppie di americani più letali del girone Ovest assieme a Terrence Roderick. Ricoprirà il ruolo di play; in Francia è stato il leader per assist dell’intera Pro A, con 7 a gara.

Trieste, invece, ha rinnovato con uno dei suoi uomini storici, Andrea Coronica, elemento che ormai fa parte integrante della rotazione di Eugenio Dalmasson quando serve. Per quanto riguarda le trattative in corso, sembra a un punto di arrivo quella tra Brindisi e James Bell, che ha iniziato la propria carriera professionistica alla Vanoli Cremona. Per la Virtus Bologna, invece, si avvicina l’obiettivo Josh Adams, in cerca di sostanziale rilancio dopo una carriera che lo aveva portato, al college (Wyoming) a realizzare quasi 25 punti di media nell’ultimo anno.

