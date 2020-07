Basket femminile, Lino Lardo: “Italia attesa da sfide impegnative nelle qualificazioni agli Europei. Opportunità ai nostri migliori talenti”

Primi passi di Lino Lardo alla guida della Nazionale azzurra femminile: l’esperto allenatore, il 25° della storia nell’ambiente delle donne, si è incontrato a Roseto degli Abruzzi per discutere con il presidente federale Gianni Petrucci, il vice Gaetano Laguardia, il segretario generale Maurizio Bertea, il suo predecessore e attuale coach del 3×3 Andrea Capobianco, il responsabile del settore giovanile azzurro Giovanni Lucchesi.

Queste le prime parole arrivate tramite il sito della FIP dopo l’incontro volto a programmare l’attività: “E’ stata la mia prima presa di contatto con l’ambiente della Nazionale, un’occasione molto utile per scambiare informazioni e per iniziare a programmare l’attività delle Azzurre. La mia intenzione è quella di inserire in organico le migliori ragazze protagoniste degli ultimi Europei Giovanili, senza ovviamente compromettere la competitività della squadra che è attesa da sfide molto impegnative già a Novembre. Vogliamo voltare pagina dando un’opportunità concreta ai nostri migliori talenti“.

Loading...

Loading...

Il riferimento di Lardo è a diversi recenti gruppi giovanili che tanto hanno fatto bene negli ultimi anni, con la ciliegina sulla torta del doppio oro continentale Under 20 e Under 18 (in particolare, per questa generazione è il secondo consecutivo). Alcune giocatrici hanno già avuto modo di partecipare ai raduni azzurri o anche alle partite di qualificazione agli Europei nel novembre scorso. E sono proprio le partite verso Spagna-Francia 2021 che rimangono nel mirino dello staff tecnico azzurro, con due partite nel prossimo novembre che risulteranno fondamentali in Romania e in Repubblica Ceca.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo