Atletica, Meeting Rieti 2020: chi parteciperà? Non solo Filippo Tortu. Al via anche Tamberi, Re e Bogliolo

Sabato 4 luglio andrà in scena la seconda edizione della Fastweb Cup, imperdibile meeting di atletica leggera in programma allo Stadio Guidobaldi di Rieti. Si torna finalmente a gareggiare dopo la sosta forzata per la pandemia, si intravede la luce in fondo al tunnel e anche lo sport sta pian piano tornando a regalare grande spettacolo. Nella cittadina laziale, a partire dalle ore 17.00, ne vedremo davvero di tutti i colori visto che il parterre sarà di lusso.

I riflettori saranno puntati in particolar modo su Filippo Tortu, chiamato a dare segnali importanti sui 100 metri: il primatista nazionale (9.99 nel 2018) sfrecciò in un super 9.97 in questo impianto l’anno scorso ma approfittando di una folata di vento particolarmente favorevole, questa volta cercherà di avvicinarsi nuovamente ai 10” alla sua prima uscita stagionale. Il brianzolo sarà impegnato in batteria e poi in finale, a fargli compagnia ci saranno l’italo-britannico Antonio Infantino, Roberto Rigali, Andrea Federici, Nicholas Artuso e un cast ancora in via di definizione.

Assolutamente da non perdere lo show di Gianmarco Tamberi che, dopo aver saltato 2.30 metri domenica scorsa ad Ancona, ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco: il ribattezzato Halfshave proverà ad andare oltre 2.30 e a ritoccare la miglior prestazione mondiale stagionale, il marchigiano sembra essere in ottima forma e ha sicuramente tutti i mezzi per fare saltare il banco. Tanta curiosità anche per Davide Re, primatista nazionale dei 400 metri (44.77 lo scorso anno) che per l’occasione si cimenterà sul mezzo giro di pista insieme al già citato Infantino e a Lorenzo Benati.

Altri azzurri di riferimento? Luminosa Bogliolo sui 100 ostacoli, Irene Siragusa sui 100 metri, Andrew Howe nel salto in lungo, Giovanni Faloci nel lancio del disco, Carolina Visca nel tiro del giavellotto, Mariabenedicta Chigbolu sui 200 metri.

Foto: COLOMBO/FIDAL