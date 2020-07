Atletica, il protocollo della FIDAL nelle Regioni che hanno riaperto agli sport di contatto

Alcune Regioni hanno già riaperto agli sport di contatto, ma la FIDAL, la Federazione di atletica leggera, afferma che “è opportuno chiarire che le ordinanze regionali sono adottate con il parere contrario del Comitato tecnico scientifico e che le suddette ordinanze rimandano ai protocolli per allenamento e competizioni adottati dalle singole federazioni“.

La FIDAL elenca le Regioni in cui sono permessi gli sport di contatto, o lo saranno a breve: Sicilia (dal 20 giugno), Liguria (25 giugno), Puglia (25 giugno), Veneto (27 giugno), Marche (27 giugno), Friuli-Venezia Giulia (1 luglio), Lazio (2 luglio), Campania (6 luglio) e Lombardia (10 luglio).

Per quanto concerne l’atletica leggera, la FIDAL impone che “gli atleti alla partenza siano disposti lungo tutta la larghezza dell’anello“, e dispone che “per le sole Regioni indicate autorizza lo svolgimento in modalità tradizionale delle specialità staffetta 4X400 e tutte quelle del mezzofondo, fondo e marcia in pista, con la seguente limitazione al numero di partecipanti per serie“:

800 n. 6/8 atleti

1500 n. 6/8 atleti

2000, 3000 (anche con siepi), 5000 n. 8 atleti

10.000 n. 8 atleti

Marcia n. 8 atleti

Foto: Diego Barbieri Shutterstock.com