Palestre scolastiche, i presidi possono convertirle in aule: il malcontento di FIPAV, FIP e FIGH

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, col ritorno in aula previsto a settembre, con il distanziamento sociale di un metro tra gli alunni, le palestre potrebbero essere convertite in aule dal presidi, e ciò ha portato al malcontento di tre Federazioni di sport di squadra, che hanno indetto una conferenza stampa per chiarire la loro posizione.

Le palestre verrebbero in tanti casi sottratte alle società sportive, che spesso di pomeriggio utilizzano le strutture delle scuole: i presidenti delle Federazioni di pallavolo, basket e pallamano si sono uniti in conferenza stampa per lanciare questo allarme, molto sentito tra le società dilettantistiche.

Così il presidente della FIP, Gianni Petrucci: “Chiedo alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina di prevedere una norma che escluda l’utilizzo delle palestre dalle attività non sportive“. Prosegue Pasquale Loria, numero uno della FIGH: “Se il problema delle palestre si lascerà alla negoziazione one to one tra le ASD e i dirigenti scolastici, difficilmente usciremo dalla problematica“.

Conclude il presidente della FIPAV, Pietro Bruno Cattaneo: “Nelle scuole non siamo considerati. Potremmo dire quasi che veniamo tollerati e sopportati, mentre le nostre società andrebbero valorizzate perché operano spesso interventi di manutenzione e mettono a disposizione le attrezzature sportive“.

