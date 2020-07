Atalanta-Napoli in tv oggi: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni, programma DAZN

Oggi, 2 luglio 2020, andrà in scena alle 19.30 l’atteso match tra l’Atalanta e il Napoli valido per il 29° turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. Al Gewiss Stadium di Bergamo una sfida di grande tradizione andrà in scena e in palio ci sarà l’Europa.

La Dea vuol chiudere il discorso qualificazione in Champions League, centrando il quarto successo consecutivo da quando vi è stata la ripresa. I partenopei, invece, distanti 12 punti, hanno un solo risultato per tenere ancora viva la speranza di accedere alla prossima Champions: vincere ed espugnare il fortino bergamasco. Si preannuncia una sfida molto interessante perchè entrambe le squadre sono in serie positiva, tenendo conto che la compagine allenata da Rino Gattuso, oltre alle due vittorie contro il Verona e la SPAL, si è tolta la soddisfazione di conquistare la Coppa Italia (vittoria ai rigori contro la Juventus). Si preannuncia un match decisamente interessante.

Sarà il confronto numero 97 tra queste due squadre ed è la 49ma sfida a Bergamo in campionato. Il bilancio delle partite disputate in terra lombarda sorride ai padroni di casa con 20 vittorie, 18 pareggi e 10 sconfitte. Nell’ultimo confronto però disputato su questo campo, furono i napoletani a esultare il 3 dicembre 2018 quando le reti di Fabian Ruiz e di Arkadiusz Milik piegarono la Dea, a segno con Duvan Zapata.

Per quanto concerne le formazioni, Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno dello squalificato Malinovskyi e si affiderà al tridente formato dal Papu Gomez a supporto di Ilicic e del grande ex di questo match Zapata. A centrocampo poche sorprese: Freuler e de Roon agiranno da interni, mentre sulle corsie esterne ci saranno Gosens e Hateboer. Per quanto riguarda il reparto arretrato, a difesa della porta di Gollini, Djimsiti e Toloi sono certi di avere una maglia da titolare. L’ultimo posto se lo contenderanno Caldara, Palomino e Sutalo, con il primo favorito. In casa Napoli tiene banco il dubbio Mertens-Milik. Entrambi gli attaccanti stanno attraversando un ottimo momento sia sotto il profilo del gioco che sotto quello realizzativo, ma le questioni legate al mercato potrebbero far pendere la bilancia in favore del belga. Per lo stesso discorso, favorito per una maglia da titolare nel ruolo di esterno destro Politano rispetto a Callejon, mentre sulla sinistra poche discussioni sulla presenza del capitano Lorenzo Insigne. Gattuso affiderà le chiavi del centrocampo a Demme, supportato da Zielinski e Ruiz. Tra i pali ci dovrebbe essere Ospina, con davanti una linea difensiva a quattro formata da Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e da Mario Rui.

Atalanta-Napoli (fischio d’inizio alle 19.30) sarà trasmessa in diretta streaming dalla piattaforma DAZN. Per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN, sarà disponibile la visione anche sul canale satellitare DAZN1. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-NAPOLI, SERIA A 2020

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Caldara, Toloi; Gosens, Freuler, De Roon, Hateboer; Gomez; Zapata, Ilicic. All.: Gasperini

Napoli (4-3-3): Ospina; M. Rui, Koulibaly, Maksimovic, Di Lorenzo; Zielinski, Demme, F. Ruiz; Insigne, Mertens, Politano. All.: Gattuso

Giovedì 2 luglio

19.30 Atalanta vs Napoli – Gewiss Stadium di Bergamo

COME VEDERE ATALANTA-NAPOLI IN TV

