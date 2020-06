VIDEO Paulo Dybala gol in Genoa-Juventus, la Joya sblocca la partita: serpentina meravigliosa, rete bellissima

Paulo Dybala ha segnato un gol meraviglioso in Genoa-Juventus, match valido per la 29ma giornata della Serie A 2020. L’argentino ha ricevuto palla da Cuadrado al limite dell’area di rigore, ha controllato il pallonE e ha saltato un uomo, poi ha sviato la marcatura di altri due avversari e ha tirato un perfetto sinistro indirizzato verso l’angolino basso. La Joya ha portato in vantaggio i bianconeri per 1-0 in un incontro cruciale per la classifica generale visto che i Campioni d’Italia dovevano rispondere alla Lazio, vittoriosa per 2-1 contro il Torino e portatasi a un solo punto di distacco dalla capolista. Di seguito il VIDEO del gol di Paulo Dybala in Genoa-Juventus.

VIDEO GOL PAULO DYBALA IN GENOA-JUVENTUS:

Loading...

Loading...

De esta manera, Paulo Dybala abrió el marcador ante #Genoa 🇮🇹. Tercer gol consecutivo que anota en esta #SerieA 🔝pic.twitter.com/96VE0LlxdQ — DataRef (@DataRef_) June 30, 2020

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse