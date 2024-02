Serie A: spettacolari i posticipi, Roma e Fiorentina battono Torino e Lazio

Si chiude la ventiseiesima giornata della Serie A di calcio con due anticipi del lunedì davvero spettacolari: vittorie per Roma e Fiorentina che portano avanti la propria corsa verso l’Europa.

I giallorossi di Daniele De Rossi stanno vivendo un periodo di forma eccellente dopo il cambio di allenatore e trovano un altro successo importante battendo all’Olimpico per 3-2 il Torino di Juric.

Decisivo un Paulo Dybala in versione fenomeno: tripletta per l’argentino che la sblocca su rigore al 42′, poi, dopo il pareggio di Duvan Zapata, trova le altre due reti tra 57′ e 69′ con due giocate di pura classe. L’autogol di Huijsen dopo la giocata di Ricci all’88’ serve solamente per infiammare un finale che premia i padroni di casa.

Succede di tutto all’Artemio Franchi di Firenze nel posticipo serale. Nel primo tempo la Fiorentina è devastante ma non riesce a segnare: occasioni da tutti i lati, addirittura tre legni con Nico Gonzalez e Andrea Belotti protagonisti, ma a sbloccarla in contropiede è la Lazio con Luis Alberto al 45′. Nonostante la rete allo scadere della prima frazione la squadra di Italiano non si abbatte e riesce a trovare il pareggio con il giovanissimo Kayode al 61′. Successivamente Belotti conquista un calcio di rigore che Gonzalez clamorosamente spedisce sul palo (il quarto di giornata). Non c’è tempo per disperarsi: al 69′ è Jack Bonaventura a deciderla con la rete del 2-1.