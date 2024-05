LIVE Roma-Bayer Leverkusen, Europa League 2024 in DIRETTA: De Rossi ritrova Lukaku e sfida Xabi Alonso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Roma-Bayer Leverkusen, semifinale d’andata della Uefa Europa League 2023/2024. Allo Stadio Olimpico di Roma vanno in scena i primi 90 minuti del confronto tra Daniele De Rossi e Xabi Alonso, una sfida che preannuncia spettacolo tra due allenatori emergenti.

La Roma è reduce dal pareggio per 2-2 con il Napoli, grazie alla rete negli ultimi minuti di Tammy Abraham. La formazione giallorossa potrà contare anche sul rientrante Romelu Lukaku, il quale si era infortunato nel corso del ritorno dei quarti di finale contro il Milan. Dall’avvento di De Rossi in panchina la squadra capitolina ha cambiato ritmo, esprimendo un gioco convincente che gli ha permesso di raggiungere la semifinale di Europa League.

Per raggiungere la finale la Roma dovrà alzare ulteriormente il livello. I giallorossi affronteranno una delle grandi sorprese di questa stagione: il Bayer Leverkusen. La formazione di Xabi Alonso ha già aritmeticamente vinto la Bundesliga, la prima della propria storia, ed è ancora imbattuta in questa stagione. Grazie al gol al 96′ di Robert Andrich il Leverkusen ha completato la rimonta contro lo Stoccarda portando a 46 la serie di partite in serie positiva.

L’arbitro di quest’incontro sarà il francese Francois Letexier, con il fischio d’inizio previsto per le 21.00. Sarà possibile seguire l’evento su Sky Sport e Rai Uno, oltre che in streaming su Sky Go, Rai Play, Now Tv e Dazn. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Roma-Bayer Leverkusen con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-3-3): Svilar, Llorente, Mancini, Smalling, Spinazzola, Cristante, Paredes, Pellegrini, Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Kovar, Kossounou, Tah, Tapsoba, Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo, Hofmann, Wirtz, Boniface. All. Xabi Alonso