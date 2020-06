Calcio, Serie A 2020: Juventus vittoriosa a Bologna, CR7 e Dybala decisivi, Bernardeschi sugli scudi

La Juventus ritrova il gusto del successo in campionato dopo lo scivolone in Coppa Italia. La formazione di Maurizio Sarri sbanca il Dall’Ara di Bologna e sconfigge per 2-0 la compagine allenata da Sinisa Mihajlovic, nel match valido per il 27° turno della Serie A 2019-2020. Un gol su calcio di rigore di Cristiano Ronaldo e una splendida marcatura di Paulo Dybala regalano i tre punti alla Vecchia Signora. Grazie a questo score, infatti, i bianconeri rafforzano la propria leadership in graduatoria, salendo a quota 66 punti, +4 sulla Lazio (una partita in meno) e +9 sull’Inter. Prestazione da sottolineare questa sera di Federico Bernardeschi tra le fila juventine, decisamente meno confortante la prova di Danilo (espulso per doppia ammonizione). Situazione critica sugli esterni per i bianconeri, visto anche l’infortunio di Mattia De Sciglio.

PRIMO TEMPO – Sarri punta su un 4-3-3 con Ronaldo e Bernardeschi esterni offensivi e Dybala “falso nueve“. Modulo di gioco speculare per i felsinei, con Soriano, Sansone e Barrow a formare il tridente d’attacco. Dopo 6′ arriva la prima occasione per la Juve: CR7 salta un avversario e calcia da dentro l’area, Skorupski respinge e prima Bernardeschi e poi Dybala non riescono a ribadire in rete. I campioni d’Italia giocano con un buon piglio e cercano di mettere sotto pressione la compagine avversaria. Una supremazia che viene sancita dal rigore in favore dei bianconeri: il VAR ravvisa una trattenuta di Denswil su de Ligt. Dal dischetto Ronaldo non sbaglia, portando in vantaggio la Juventus al 23′. Al 36′ arriva il raddoppio bianconero: bellissimo tocco di Bernardeschi tra le linee per Dybala, che con uno splendido sinistro a giro mette potenza e precisione. Un gol di rara bellezza. 3′ dopo altra occasione per gli ospiti: Ronaldo pesca Dybala sul secondo palo, tutto solo, ma l’argentino da posizione vantaggiosa calcia male verso la porta bolognese.

Loading...

Loading...

SECONDO TEMPO – Nella ripresa il canovaccio del match non cambia ed è un grande Bernardeschi a inventare calcio: bellissimo il suo assist per Ronaldo che però davanti al portiere non inquadra lo specchio della porta. Poi ci prova l’ex giocatore della Fiorentina a mettersi in proprio al 53′ e il suo sinistro viene fermato solo dal palo. I cambi non mutano il corso del match e nei minuti finali c’è prima un gol annullato a Ronaldo in posizione di fuorigioco e poi il cartellino rosso a Danilo che mette in fila due falli d’ammonizione davvero sciocchi, lasciando i campioni d’Italia in dieci uomini e Sarri in totale emergenza sulle corsie esterne. Non accade più nulla e il fischio finale sancisce il successo juventino.

Foto: LaPresse