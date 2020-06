Ultimate Tennis Showdown, Berrettini a caccia del primato: il romano sfiderà Gasquet e Thiem

Domani i protagonisti dell’Ultimate Tennis Showdown, in corso di svolgimento a Sophia-Antipolis, vicino Nizza, sede dell’Accademia di Patrick Mouratoglou, torneranno in campo. Grande attesa per Matteo Berrettini assoluto protagonista dei primi due weekend dedicati all’evento.

Il tennista romano al momento è secondo in classifica generale, con lo stesso numero di vittorie di Richard Gasquet, ovvero 3 su 4 incontri, ma con un minor numero di set vinti. Ad onor del vero nella stessa situazione anche Stefanos Tsitsipas che al momento occupa la terza piazza.

Il numero 8 del ranking Atp ha mostrato una buonissima condizione fisica e sembra essersi messo alle spalle i problemi fisici che hanno condizionato la prima parte di stagione. Berrettini, fatto salvo il passaggio a vuoto contro Feliciano Lopez condizionato anche da un episodio legato allo scadere del tempo proprio mentre l’azzurro era sotto di uno e stava per servire, è riuscito a mettere in mostra il suo talento ritrovando per larghi tratti il proprio gioco.

In questo fine settimana per lui in calendario due impegni molto complicati: Richard Gasquet e Dominic Thiem. Un banco di prova importante per il romano che avrà la possibilità di confrontarsi con il leader della manifestazione e con il numero 3 del mondo. Va da sé che si tratta comunque di un torneo di esibizione e quindi i tennisti non spingeranno fino in fondo ma, comprensibilmente, nessuno dei big vuole fare brutta figura.

Nell’unico precedente tra Berrettini e il francese, risalente agli US Open del 2019, il numero 8 del mondo ha avuto la meglio. In pari, invece, lo score contro Thiem per quanto riguarda i precedenti: 2-2. Ci si aspetta due partite molto divertenti e spettacolari che potrebbero essere il viatico migliore per l’avvicinamento agli appuntamenti che contano.

Foto: LaPresse