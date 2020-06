Torino-Lazio in tv oggi: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni, programma Sky

Dopo il successo sofferto e contestato contro la Fiorentina, la Lazio torna in campo stasera alle 19.30, ospite del Torino, per un match fondamentale in ottica scudetto. I biancocelesti, infatti, dopo il passo falso contro l’Atalanta, sono chiamati a vincere senza soluzione di sosta se non vogliono vedere la Juventus scappare via definitivamente.

Il Toro, dal canto suo, però, dopo la l’umiliazione patita per mano del Cagliari, non può permettersi di perdere altri punti per strada. I Granata, al momento, hanno appena 31 punti, solo sei in più rispetto al Lecce terzultimo. La zona retrocessione è molto vicina e un altro passo falso rischia di far risucchiare il sodalizio torinese nel gruppo che lotta per la sopravvivenza nel massimo campionato nostrano.



Sarà possibile vedere il match in diretta TV su Sky Sport ai canali 202, 249 e 252. La partità. inoltre, sarà anche visibile in streaming su SkyGo e NowTV. OA Sport, invece, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dandovi così modo di non perdervi nemmeno un’azione di questo appassionante incontro.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.

IL PROGRAMMA DI TORINO-LAZIO

Orario: 19.30

Diretta TV: Sky Sport (canali 202, 249 e 252)

Diretta streaming: SkyGo e NowTV

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Lapresse