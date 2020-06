Genoa-Juventus in tv oggi: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni, programma Sky

Oggi martedì 30 giugno (ore 21.45) si gioca Genoa-Juventus, match valido per la 29ma giornata della Serie A 2020. Allo Stadio Marassi di Genova andrà in scena una partita cruciale per la classifica generale del massimo campionato italiano di calcio: i bianconeri si trovano in prima posizione e giocheranno subito dopo la Lazio, immediata inseguitrice a quattro punti di distanza e impegnata alle ore 19.30 sul campo del Torino; i rossoblù, invece, sono coinvolti nella lotta per non retrocedere e hanno soltanto un punto di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Lecce.

La Juventus è reduce dalla roboante vittoria per 4-0 ottenuta in casa contro il Lecce venerdì sera, mentre il Genoa ha pareggiato tre giorni fa contro il Brescia per 2-2. I Campioni d’Italia partiranno con tutti i favori del pronostico ma dovranno stare molto attenti a questa trasferta comunque insidiosa a livello psicologico, gli uomini di Maurizio Sarri inseguono la sesta vittoria consecutiva in Serie A anche se le prime tre erano arrivate prima della lunga sosta dovuta alla pandemia. Nei precedenti giocati nel capoluogo ligure, la Juventus si è imposta in 22 occasioni mentre i padroni di casa hanno festeggiato 19 volte a fronte di 11 pareggi (3 vittorie per parte negli ultimi sei match al Ferraris).

Si giocherà ovviamente a porte chiuse per contenere il rischio contagio. Sarri punterà naturalmente su Cristiano Ronaldo e Dybala, il tridente d’attacco potrebbe essere completato da Federico Bernardeschi. Centrocampo a 3 ma senza Pjanic, con Ramsey e Matuidi esterni ad affiancare Bentancur nel ruolo di regista. In diesa non ci sono dubbi: Cuadrado e Danilo sulle fasce, Bonucci e de Ligt al centro (Alex Sandro e De Sciglio sono infortunati), Szczesny in porta. Nicola punterà invece sulle punte Pandev e Sanabria, Barreca dovrebbe essere confermato sull’esterno sinistro visto l’infortunio di Criscito mentre a destra si dovrebbe puntare su Biraschi in un centrocampo a cinque completato verosimilmente da Cassata, Schoene e Sturaro. L’ex Perin agirà tra i pali protetto da Romero, Soumaoro, Masiello.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Genoa-Juventus, match valido per la 29ma giornata della Serie A 2020. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e su NowTV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GENOA-JUVENTUS: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MARTEDÌ 30 GIUGNO:

21.45 Genoa-Juventus

GENOA-JUVENTUS: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Serie A (canale 202).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-JUVENTUS:

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Cassata, Schöne, Sturaro, Barreca; Pandev, Sanabria.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

