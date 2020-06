Tennis, Torneo di Perugia 2020: Sonego, Andujar e Fabbiano agli ottavi. Eliminato Arnaboldi

Si sono appena concluse le partite della seconda giornata del Torneo di Perugia organizzato da MEF Tennis Events. Ad aprire le danze la netta vittoria di Andrea Vavassori che ha superato 2-0 (6-3 6-3) Marco Bortolotti. Nessun problema per Thomas Fabbiano che in 1h25′ ha liquidato 6-4 6-2 il giovane Luciano Darderi.

Nessuna sorpresa nella partita tra Gian Marco Moroni e Gian Marco Ortenzi con il numero 6 del seeding che si è imposto 6-3 6-4. Grande equilibrio, invece, nella sfida tra Luca Vanni e Giovanni Fonio con il numero 439 del rankig Atp che ha trionfato con un doppio 6-4.

Lorenzo Giustino ha regolato 6-4 6-0 il 20enne Federico Arnaboldi. Ha staccato il pass per gli ottavi di finale anche lo spagnolo Carlos Taberner che è riuscito a trionfare nella partita più equilibrata di giornata contro Andrea Pellegrino con il punteggio di 7-6(6) 5-7 6-3.

Raul Brancaccio è riuscito ad imporsi dopo quasi due ore di match su Andrea Arnaboldi 7-6(5) 6-4. Nessun problema per il numero 2 del seeding lo spagnolo Pablo Andujar che ha vinto contro il russo Kirill Kivattsev 6-2 7-6(4). In chiusura di giornata l’interessante sfida tra Lorenzo Sonego e Francesco Passaro. Il vincitore dei Campionati Italiani l’ha spuntata non senza qualche affanno con il punteggio di 7-6(7) 6-4

RISULTATI TORNEO PERUGIA 2020 (30GIUGNO)

Vavassori-Bortolotti 6-3 6-3

Fabbiano-Darderi 6-4 6-2

Moroni-Ortenzi 6-3 6-4

Vanni-Fonio 6-4 6-4

Giustino-Arnaboldi F. 6-4 6-0

Taberner-Pellegrino 7-6(6) 5-7 6-3

Brancaccio-Arnaboldi A. 7-6(5) 6-4

Andujar-Kivattsev 6-2 7-6(4)

Sonego-Passaro 7-6(7) 6-4

Foto: Marta Magni – MEF