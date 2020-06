Tennis, Lorenzo Musetti sconfigge Marco Bortolotti e va ai quarti dei Campionati Italiani 2020

A Todi, in provincia di Perugia, si stanno completando gli ottavi di finale dei Campionati italiani di tennis 2020: nel tabellone maschile oggi la testa di serie numero 8, Lorenzo Musetti, ha sconfitto Marco Bortolotti per 6-4 6-4 in un’ora e 44 minuti e domani nei quarti di finale affronterà Lorenzo Sonego, numero 1 del seeding.

Nel primo set i game iniziali scivolano via rapidamente, poi nel quinto gioco Musetti sciupa due occasioni per centrare il break. Lo strappo però è rinviato solo di pochi minuti: in un lunghissimo settimo game gli servono tre palle break per salire 4-3 e servizio. Musetti arriva poi a servire per il set nel decimo gioco, ma sciupa due set point e deve annullare la palla per il controbreak a Bortolotti. Alla terza occasione però Musetti porta a casa la prima partita per 6-4 in 50 minuti.

Nella seconda partita Musetti parte subito forte e centra il break in apertura, sciupando poi anche l’opportunità per andare sul 3-0 pesante in pochi minuti. Bortolotti riesce ad impensierire l’avversario soltanto nell’ottavo gioco, quando ai vantaggi non concretizza la palla che sarebbe valsa il 4-4. Musetti supera l’ultimo ostacolo e nel decimo gioco chiude ancora 6-4, stavolta senza patemi, in 54 minuti.

Bravissimo Musetti a fare la differenza con la prima di servizio, dato che centra il 78% di punti, supportati dal 62% con la seconda, concedendo soltanto due palle break, annullate in entrambi i casi. Bortolotti al contrario ne concede ben otto e Musetti ne sfrutta una in ciascun parziale per vincere.

Campionati italiani tennis – Tabellone maschile

Ottavi di finale

Lorenzo Musetti (8) b. Marco Bortolotti 6-4 6-4

Foto: Marta Magni/MEF