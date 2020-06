Tennis, Campionati Italiani 2020: Lorenzo Sonego supera in due set Lorenzo Giustino e vola in finale

Si è appena conclusa la seconda semifinale dei Campionati Italiani di tennis in corso di svolgimento a Todi. Il numero 1 del seeding Lorenzo Sonego ha superato in due set, per 6-4 7-6(5), Lorenzo Giustino in un match molto intenso e spettacolare. Il tennista piemontese ha espresso un buonissimo gioco e domani contenderà la conquista del titolo ad Andrea Arnaboldi.

Prima parte della partita molto equilibrata. I tennisti lottano punto a punto (2-2). La svolta arriva nel quinto game, quando il numero 46 del mondo è bravo a sfruttare la prima delle due palle break conquistate (3-2). Nel nono gioco Sonego riesce nuovamente a mettere in crisi l’avversario, questa volta, però, Giustino è bravo ad annullare i due set point e a rimanere attaccato al parziale (5-4). Nell’ultimo turno di servizio, però, il piemontese è implacabile e porta a casa il primo set (6-4).

Il numero 1 del seeding parte fortissimo nel secondo parziale strappando subito un break. Giustino reagisce immediatamente ma non riesce a sfruttare la palla break conquistata. Anche il terzo game è molto avvincente con Sonego che recupera dal 40-0 ma non capitalizza le due possibilità per il 3-0. I successivi due game scorrono via veloci senza troppi sussulti (3-2).

Nel sesto gioco Giustino sfrutta un passaggio a vuoto del numero 46 del mondo al servizio, piazza il break e si riporta in parità (3-3). A questo punto il match prosegue sui binari dell’equilibrio e i successivi quattro game volano via veloci (5-5). Quando tutto sembra essere apparecchiato per il tie-break arriva la zampata di Sonego. Il piemontese sale fino al 40-15 sul servizio di Giustino e al secondo tentativo mette il punto che vale il 6-5. La vittoria del numero 1 del seeding sembra in cassaforte ma il tennista campano tira fuori gli artigli salendo 0-40 e piazzando il controbreak alla terza palla utile (6-6).

Il giusto epilogo per un secondo set spettacolare e molto emozionante, quindi, non può che essere il tie-break. Pronti via e Sonego piazza un incredibile parziale di 4-0 che indirizza di fatto il match. Il tennista numero 46 della classifica ATP controlla bene nel finale e chiude 7-5. Il piemontese stacca quindi il pass per la finale dei Campionati Italiani dove troverà Andrea Arnaboldi.

Le statistiche del match mostrano con grande evidenza l’equilibrio in campo. Entrambi i tennisti sono riusciti a mettere a segno 4 ace. Leggermente sbilanciata a favore di Sonego il dato relativo ai punti ottenuti con la prima di servizio: 70,5% per il piemontese e 59,6% per il tennista campano. Decisamente più equilibrata la percentuale per quanto concerne i punti con la seconda di servizio: 48,1% per il vincitore della partita e 48,5% per l’avversario.

