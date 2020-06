Tennis, Camila Giorgi parteciperà al Wta di Palermo. Presente anche la greca Maria Sakkari

Il tennis ripartirà in forma ufficiale il 1° agosto 2020 con il torneo Wta di Palermo. Sarà dunque il capoluogo siciliano ad ospitare il primo appuntamento vero post-pandemia, nonostante in queste settimane siano state organizzare alcune esibizioni come la Ultimate Tennis Showdown a Nizza e l’Adria Tour cancellata per il proliferare di casi di positività al Covid-19, tra cui anche quello del n.1 del mondo Novak Djokovic.

Attualmente sono inoltre in corso a Todi i Campionati Italiani, snobbati dai principali interpreti del Bel Paese. Tra questi, in riferimento al tabellone femminile, anche Camila Giorgi. La 28enne marchigiana ha però confermato la propria partecipazione proprio al Wta di Palermo, le cui qualificazioni scatteranno il 1° agosto; due giorni dopo spazio al tabellone principale, mentre il titolo sarà assegnato il 9 dello stesso mese. La n.89 del ranking Wta si metterà sin da subito alla prova sulla terra rossa del Country Time Club. L’ultimo torneo a cui l’azzurra ha preso parte risale ai primi di marzo, quando fu eliminata ai quarti di finale in tre set dalla russa Daria Kasatkina nel Wta di Lione.

Si tratterà di un torneo si assoluto livello, soprattutto considerando che sarà il primo dopo una lunghissima attesa. Tra le 32 partecipanti vi sarà anche l’emergente greca Maria Sakkari, classe 1995 e n.20 del mondo.

Da rimarcare che il torneo Wta di Palermo si giocherà a porte aperte, sebbene la capienza massima sarà di 500 spettatori, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale. Peraltro i tifosi dovranno essere in possesso di biglietto nominale, sottoponendosi poi all’ingresso alla misura della temperatura corporea.

Foto: Olycom.com