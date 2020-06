Tennis, calendario 2020 Atp e Wta: nuove date e programma completo

Il tennis dei circuiti ATP e WTA riprenderà ad agosto: se il circuito maschile ripartirà dagli States a metà agosto, con due rassegne a fare da prologo agli US Open, e poi altri tre a settembre, tra cui Roma, ad anticipare il Roland Garros, mentre il resto della stagione verrà meglio definito entro metà luglio, il circuito femminile ad inizio agosto riprenderà da Palermo, per poi spostarsi negli USA fino agli US Open e ritornare in Europa fino al Roland Garros, ed in seguito trasferirsi in Asia, con tappe già definite tra ottobre e novembre.

CALENDARIO ATP 2020 (VERRA’ INTEGRATO ENTRO META’ LUGLIO)

14 agosto ATP 500 Washington

22 agosto Western & Southern Open (a New York)

31 agosto-13 settembre US Open (a New York)

8 settembre ATP 250 Kitzbuehel

13 settembre Masters 1000 Madrid

20 settembre Internazionali d’Italia (a Roma)

27 settembre-11 ottobre Roland Garros (a Parigi)

CALENDARIO WTA 2020

3 agosto WTA International Palermo

10 agosto WTA International da definire

21 agosto Western & Southern Open (a New York)

31 agosto-13 settembre US Open (a New York)

7 settembre WTA International Istanbul

13 settembre Masters 1000 Madrid

27 settembre-11 ottobre Roland Garros (a Parigi)

5 ottobre WTA International Seul

12 ottobre WTA Premier Mandatory Pechino

19 ottobre WTA Premier5 Wuhan

19 ottobre WTA International Nanchang

26 ottobre WTA Premier Zhengzhou

26 ottobre WTA International da definire

2 novembre WTA Premier Mosca

2 novembre WTA Premier Tokyo

9 novembre WTA Finals (a Shenzhen)

16 novembre WTA Elite Trophy (a Zhuhai)

23 novembre WTA International a Guangzhou

Foto: Lapresse