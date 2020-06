Sonego-Arnaboldi, Finale Campionati Italiani tennis 2020: orario d’inizio, programma, tv, streaming

Oggi, 28 giugno, andrà in scena la Finale dei Campionati Italiani di tennis del tabellone maschile tra Lorenzo Sonego e Andrea Arnaboldi sulla terra rossa di Todi. Il torneo, promosso e organizzato dalla FIT, aveva lo scopo di dare una parvenza di rinascita e di mettere nelle condizioni i giocatori di riprendere la propria attività agonistica.

Da questo punto di vista Sonego, testa di serie n.1 della manifestazione, non ha deluso le attese, lottando strenuamente per centrare questo obiettivo, spingendosi fino all’ultimo atto, piegando in semifinale Lorenzo Giustino 6-4 7-6 (5). Indubbiamente, il piemontese si presenta da favorito anche in questa Finale, essendo quello dotato dei colpi più potenti, specie sul lato destro del campo. Il giocatore originario di Torino con il dritto può fare un po’ quello che vuole e con questo fondamentale ha saputo fare la differenza rispetto ai propri rivali.

Dall’altra parte del campo attenzione ad Arnaboldi. Il n.281 del mondo è parso decisamente in grande forma ed, stilisticamente parlando, è in possesso di un tennis particolarmente stiloso: mancino, ottimi sia dritto che rovescio, il lombardo in giornata può mettere in difficoltà chiunque. Tuttavia, la poca potenza che imprime al proprio gioco potrebbe svantaggiarlo nel confronto con Sonego, ma vedremo se effettivamente la partita odierna lo confermerà.

IL PROGRAMMA DELLA FINALE DEI CAMPIONATI ITALIANI DI TENNIS

Domenica 28 giugno

Finale Campionati Italiani (tabellone maschile): Arnaboldi vs Sonego a Todi

COME VEDERE IN TV LA FINALE DEI CAMPIONATI ITALIANI DI TENNIS 2020

Oggi, domenica 28 giugno, si terrà la settima ed ultima giornata dei tabelloni principali dei Campionati Italiani 2020 di tennis. Sarà possibile seguire la finale maschile in diretta tv (simulcast) su Sky Sport Arena (canale 204) e SuperTennis, oltre che in streaming su Sky Go, su Now TV e sul sito e social della tv federale.

Foto: Marta Magni / MEF