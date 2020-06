Serie A in tv oggi, calendario 30 giugno: orari, tv, streaming, programma Sky e DAZN

Dopo una giornata di pausa, riprende il programma della Serie A 2019-2020 che riparte dal ventinovesimo turno. In questo caldo martedì di fine giugno saranno due gli anticipi in programma: Torino-Lazio e Genoa-Juventus.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI TORINO-LAZIO DALLE 19.30 (MARTEDI’ 30 GIUGNO)

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI GENOA-JUVENTUS DALLE 21.45 (MARTEDI’ 30 GIUGNO)

Il primo match, che inizierà alle ore 19.30, opporrà i granata ai biancocelesti: le squadre attraversano due momenti estremamente diversi. I piemontesi infatti (31 punti) sono invischiati nella lotta salvezza e al momento stanno lottando per non retrocedere, i biancocelesti invece dal canto loro (65 punti) si trovano in seconda posizione a sole quattro lunghezze dal vertice della classifica.

La seconda sfida, prevista per le ore 21.45, sarà più o meno sulla stessa falsariga: da una parte i grifoni dall’altra bianconeri. Gli uomini di Nicola a caccia di punti pesanti (26 pti), per cercare di abbandonare la zona pericolosa, quelli di Sarri (69 pti) desiderosi di rafforzare il primato in vetta alla graduatoria.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite odierne della ventinovesima giornata della Serie A di calcio maschile. Torino-Lazio e Genoa-Juventus saranno entrambe trasmesse – in rapida successione – su Sky Sport Serie A (202), con ovviamente la possibilità di seguire in streaming i match su Sky Go.

PROGRAMMA SERIE A 30 GIUGNO

29ª GIORNATA

Martedì 30 giugno

Torino-Lazio: calcio d’inizio alle ore 19.30 – diretta tv su Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport HD (252) e in streaming su Sky Go

Genoa-Juventus: calcio d’inizio alle ore 21.45 – diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport HD (251) e in streaming su Sky Go

Diretta LIVE Testuale – OA Sport

Foto: LaPresse