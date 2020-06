Semifinali Campionati italiani tennis: Sonego-Giustino e Vavassori-Arnaboldi. Orari, programma, tv

Domani, sabato 27 giugno, sarà il giorno delle semifinali del tabellone maschile dei Campionati Italiani 2020 di tennis. Siamo quasi alla stretta finale e saranno quattro i contendenti.

La testa di serie n.1 Lorenzo Sonego del tabellone affronterà Lorenzo Giustino (n.153 del mondo). Il torinese, vittorioso nei quarti del match contro Lorenzo Musetti, vuol conquistare la Finale, ma dovrà tener conto della solidità di Giustino, che ha ben impressionato nel corso di questo torneo. Indubbiamente la sfida si deciderà molto sulla forza del dritto di Sonego, colpo con il quale potrebbe fare la differenza. Nell’altra sfida il sorprendente Andrea Vavassori vuol continuare il suo sogno a Todi. Il n.303 del ranking se la vedrà contro Andrea Arnaboldi (n.281 del mondo) e la sfida sarà decisamente equilibrata.

IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI CAMPIONATI ITALIANI 2020 – TABELLONE MASCHILE

Sabato 27 giugno

orario da stabilire Sonego vs Giustino

orario da stabilire Vavassori vs A. Arnaboldi

SEMIFINALI DEI CAMPIONATI ITALIANI 2020 IN TV

La diretta televisiva delle semifinali del tabellone principale maschile sarà curata IN CHIARO da SuperTennis (canale 224 della piattaforma Sky) e a pagamento da Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma Sky), live streaming sul sito di SuperTennis, su Sky Go e su Now TV (per gli abbonati).

Foto: Marta Magni/MEF