NASCAR Cup Series, ancora pioggia a Talladega!

Dopo 57 dei 188 giri previsti sul Talladega Superspeedway, la NASCAR Cup Series è costretta a fermare la corsa per via di un forte temporale. Dopo uno slittamento di un giorno sul programma originale per lo stesso motivo, la seguitissima serie americana deve nuovamente fronteggiare la medesima situazione di ieri. Ricordiamo infatti che, in caso di pioggia non è possibile gareggiare sull’ovale per motivi di sicurezza.

Tyler Reddick, alfiere #8 del Richard Childrenss Racing ha conquistato la prima Stage di giornata, chiusa con tre tornate di anticipo per via della pioggia ed è al comando della manifestazione. Se i protagonisti dovessero concludere il giro 94 nella giornata odierna la corsa è dichiarata valida e si concluderà, altrimenti tutto è posticipato a domani. L’incognita principale è legata al meteo, anche domani è prevista pioggia.

Foto: LaPresse