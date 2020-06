NASCAR 2020, Kids Free 325: a Pocono il primo doubleheader della storia

Come stabilito ad inizio anno, è il Pocono Raceway l’ovale scelto per il primo doubleheader della storia della NASCAR Cup Series. Le due competizioni nello Stato della Pennsylvania, come accaduto per la Charlotte 600 dello scorso maggio, hanno mantenuto la loro posizione originale all’interno del calendario. Viste le dimensioni dell’impianto ci troviamo nuovamente di fronte ad un Superspeedway, anche se ben diverso da Talladega o Daytona. Nel ‘Tricky Triangle’, il soprannome con cui viene chiamata questa location, sono presenti tre difficili curve in cui i piloti sono costretti a frenare.

Dopo aver siglato il primo successo stagionale, Ryan Blaney è pronto a ripetersi in un catino che è senza dubbio uno dei suoi preferiti. Il #12 di casa Penske, primo per soli 7 millesimi nell’ultima corsa di Talladega (Alabama), cerca il quinto acuto in Cup Series nella pista in cui vinse per la prima volta in carriera. Per questo motivo il giovane alfiere del ‘Capitano’ è senza dubbio uno dei favoriti questa sera. All’attacco del successo c’è anche Kyle Busch. Il #18 di casa Gibbs, a caccia del primo successo dell’anno dopo tanti podi, ma anche tante delusioni, arriva da favorito nel ‘triangolo difficile’. Ricordiamo infatti che il campione in carica della serie ha siglato due delle ultime tre edizioni svolte a Pocono, location che prima del 2018 non lo aveva mai visto trionfare.

La competizione più corta del solito, solo 325 miglia contro le 400 abituali di Pocono, potrebbero favorire qualche outsider come William Byron (Hendrick Motorsport) o Tyler Reddick (Richard Childrenss Racing), due giovani promesse che cercano un pass certo per i NASCAR Playoffs di fine anno.

Foto: LaPresse